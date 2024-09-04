جريحان بغارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على إحدى القرى في جنوب لبنان

بيروت: أصيب شخصان بجروح الأربعاء، بغارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف متواصل على مناطق أخرى.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام، أدت إلى إصابة شخصين بجروح احتاجا الدخول لمستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج”.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستهداف الطيران المسّير الإسرائيلي صباحا الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بعد أن أطلق صاروخين بعد منتصف الليل، على حي الرجم في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل، على الأودية والجرود المجاورة لبلدتي زبقين وياطر في القطاع الغربي، بعد أن أغار على أطراف عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وذكرت أن طيران الاستطلاع والمسّير كثّفا من تحليقهما فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى ساعات الصباح الأولى.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في لبنان وسوريا وفلسطين.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)