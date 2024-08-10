جريحان جراء غارة إسرائيلية على بلدة “مجدل سلم” جنوبي لبنان- (صور وفيديو)

بيروت: أصيب شخصان بجروح، السبت، إثر غارة إسرائيلية على بلدة “مجدل سلم” جنوبي لبنان فيما أفاد “حزب الله” باستهداف تجمع لجنود إسرائيليين في “‏تل شعر” بالأسلحة الصاروخية، وإصابته بشكل مباشر.

الطائرات الحربية المعادية شنت غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مجدل سلم مستهدفة منطقة مفتوحة كان استهدفها الطيران المسير قبل نصف ساعة pic.twitter.com/mQS3jIODVt — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 10, 2024

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بأن “غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم، أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة، بالإضافة إلى إصابة مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية خلال قيامه بواجبه الإنساني.

وتم نقل الجريحان إلى مستشفى “تبنين” الحكومي لتلقي العلاج اللازم، حسب البيان نفسه.

وذكر البيان أن “الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة استهدفت أكثر من منزل وسط بلدة “طيرحرفا” في قضاء صور جنوبا”.

إصابة مسعف تابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية جراء الغارات التي استهدفت بلدة مجدل سلم ، وقد تم نقله الى احدى مستشفيات المنطقة،وتضرر سيارة الاسعاف التابعة للجمعية .@Risala3amaliat pic.twitter.com/owrrGtv0gL — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 10, 2024

في المقابل، أعلن “حزب الله” في سلسلة بيانات استهداف “تجمعًا لجنود العدو في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية، وإصابته بشكل مباشر”.

كما أفاد الحزب بقصف موقع المالكية الإسرائيلي “بقذائف ‏المدفعية وإصابته مباشرة”.

وأشار البيان إلى قصف “التجهيزات التجسسية في موقع راميا العسكري شمال إسرائيل بمحلقة انقضاضية (قاذفة) ما أدى إلى تدميرها”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و”حزب الله” وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.

(الأناضول)