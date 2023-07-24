جريمة بشعة.. عراقي يقتل ابنته بعد ظهورها على “تيك توك”

بغداد: شهدت محافظة الديوانية العراقية جريمة بشعة، عندما أقدم شخص على قتل ابنته بعدما نشرت عن طريق الخطأ مقطعاً ظهرت فيه على تطبيق “تيك توك”، وفق ما نقلته منظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات.

وذكرت المنظمة في بيان أورده موقع “السومرية نيوز” الإخباري العراقي اليوم الإثنين، أن “أباً قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بسبب انتشار فيديو لها على تطبيق تيك توك في محافظة الديوانية جنوبي العراق”.

وطبقا للمنظمة، قالت سيدة يبدو أنها والدة الطفلة، إن الأب انهال بالضرب على الصغيرة بشكل عنيف، ثم بدأ بخنقها، موضحة: “حاولت الدفاع عنها، لكنه ضربني ثم أكمل تعنيف الطفلة”.

وأضافت: “الأب لا يتعاطى شيئاً، لكنه كان يقول دائما: البنت عار” ، وتابعت: “السبب خوفاً من أن تكبر وتقوم بفعل معين وتجلب العار لعائلتها”.

وتحدث شخص آخر مقرب من العائلة، قائلاً إن الأب “ضرب ابنته الصغيرة وهشّم جمجمتها وكسر أسنانها وستة من ضلوعها”.

وكانت منظمات حقوقية عراقية أكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وقد زادت عن 15 ألف حالة في العام الواحد.

(د ب أ)