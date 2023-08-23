جريمة تهز الشارع اللبناني مجددا.. رجل يطلق النار بدم بارد على زوجته أمام طفلهما- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: هزت جريمة جديدة الشارع اللبناني، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أقل من ثلاثة أيام على جريمة أخرى راح ضحيتها شقيق عروس في يوم عرسها بطربلس (شمال).

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إطلاق رجل النار على زوجته أمام طفلهما، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.

ويظهر الرجل وهو يضع السلاح في جيبه بعد إطلاق عدة طلقات نارية باتجاه المرأة، ويتوجه نحو الطفل ليحمله ويغادر إلى جهة مجهولة.