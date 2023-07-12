جريمة عار على الطريقة الأمريكية.. رجل من تكساس يقتل شقيقته لأنها “مصدر إحراج للعائلة”

تكساس- “القدس العربي”: حُكم على رجل أُعتقل في عام 2019 لقتله شقيقته الحامل غير المتزوجة لأنها كانت “مصدر إحراج” للأسرة، بالسجن 40 عامًا، في مقاطعة دنتون بولاية تكساس الأمريكية

وأفادت قناة ” فوكس 4 دالاس فورت- ورث” أن إدواردو أريفالو ( 23 عامًا) أقر بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل لقتل فيريديانا أريفالو البالغة من العمر 23 عامًا.

وكان أريفالو يبلغ من العمر 19 عامًا عندما تم الإبلاغ عن اختفاء أخته في ديسمبر 2019 من قبل صديقها في منطقة ذي كولوني بولاية تكساس.

وعثر أفراد الأسرة على مذكرة من المرأة ، التي كانت حاملا في شهرها الثامن، تقول إنها تريد قتل نفسها.

وأعلنت الشرطة في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أن أريفالو يواجه تهمة القتل العمد بعد اكتشاف جثة أخته في اليوم السابق في زقاق.

وبحسب ما ورد، أخبر أريفالو المحققين أنه قتل شقيقته لأنها كانت “مصدر إحراج لعائلتها”، وقال “سيكون من الأفضل ألا تكون هنا”، حسبما ذكرت المحطة الإخبارية في ذلك الوقت.

وقالت الشرطة، أيضاً، إن أريفالو اعترف بخنق أخته في 16 ديسمبر 2019 وكتب مذكرة انتحار.

وأخبر المحققين أنه وضع الجثة في صندوق سيارته وتخلص منها في منطقة نائية خارج المدينة بعد القيادة لمدة ساعة.

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إنه مع مرور الأسبوع الذي فقدت فيه أخته، أراد إدواردو أن تعرف أسرته مكان وجودها.

وقال المشتبه به إنه ذهب والتقط الجثة وأعادها، وألقى بها في الزقاق حيث تم العثور عليها.

وأصبح أريفالو مشتبهًا به بمجرد مراجعة المحققين لقطات المراقبة للزقاق.