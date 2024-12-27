جريمة مروعة ضحيتها إعلامية لبنانية على يد زوجها داخل المحكمة الشرعية

بيروت- “القدس العربي”:

تحت قوس المحكمة الشرعية في منطقة شحيم بلبنان، وقعت جريمة مروعة ذهبت ضحيتها امرأة متزوجة على يد زوجها الذي أطلق النار باتجاهها فأرداها على الفور، ثم ما لبث بعد وقت قليل على تنفيذ جريمته، أن أطلق النار على نفسه بعد تسجيل ونشر مقطع فيديو اتهم فيه زوجته بأبشع الأوصاف وأقذع الاتهامات.

وفي التفاصيل، أقدم المدعو خليل مسعود من بلدة كترمايا على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال من بلدة داريا داخل محكمة شحيم الشرعية بسبب مشاكل شخصية بينهما وعلاقات غامضة.

وأسهب مسعود في الحديث عن خلافات شخصية ومالية بينه وبين زوجته التي سخر منها ومن تصرفاتها وأخلاقها كما قال في مقطع الفيديو الذي نشره على وسائل التواصل. واستهله بالقول: “عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا… إنهاء حياتك بنفسك”.

ونسب الجاني لنفسه تأسيس الموقع الإكتروني، متهماً زوجته بأنها دمرته وكسرت رأسه مع أهله وأبناء بلدته، كما اتهم والدة الضحية ذات السمعة السيئة حسب زعمه، فضلا عن اتهامه أحد ضباط قوى الأمن الداخلي بالانحياز للضحية عبير رحال في هذه القضية.

واستنكر المتابعون هذه الجريمة التي وصفوها بالنكراء، متمنين لو أقدم الجاني على الطلاق بدلا من القتل، مستغربين في الوقت عينه حيازة مسعود السلاح داخل المحكمة.