جريمة مروعة في ألمانيا.. مقتل فتاة جزائرية واتهامات عنصرية تلاحق جارها

برلين- “القدس العربي”: تحول حي هادئ في بلدة أرنوم الألمانية التابعة لهيمينغن جنوب هانوفر إلى مسرح جريمة مروعة، حيث لقيت رحمة عياض، الشابة الجزائرية البالغة 26 عامًا من مدينة وهران، مصرعها في هجوم دموي داخل شقتها يوم الجمعة الماضي. في تلك اللحظة، ظلّت هوية الضحية والمشتبه به غامضتين، لكن مع بداية اليوم الثلاثاء، بدأت الحقائق تتكشف تدريجيًا، مدفوعة بحركة الجالية الجزائرية التي أعلنت عن وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام منزل الضحية، مطالبة بالعدالة والاقتصاص من المجرم الحقيقي، بينما تترقب العائلة في الجزائر أخبار مصير التحقيقات.

مشهد جريمة ينبض بالدماء

في ساعات الصباح الأولى من الجمعة، هزت صرخات استغاثة أرجاء مبنى سكني في أرنوم، حيث أبلغ الجيران الشرطة حوالي الساعة 10:30 صباحًا عن امرأة مصابة بجروح بالغة تتوسل للنجدة من درج العقار. عندما وصلت فرق الإسعاف والشرطة، كان المشهد مرعبًا: دماء تنساب نحو القبو، وجثة ملطخة بطعنات متكررة في الصدر والكتف. رغم الجهود اليائسة لإنعاشها، أُعلن عن وفاتها بعد دقائق، لكن هوية الضحية ظلت مجهولة في تلك اللحظة، كما لم يُعرف المشتبه به.

في خطوة فورية، ألقت الشرطة القبض على رجل ألماني يبلغ 31 عامًا داخل شقته، استنادًا إلى شهادات الجيران الذين رأوا ما حدث. لكن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم تصنيف المشتبه به رسميا كمجرم بعد، حيث تعمل السلطات على جمع الأدلة لتحديد دوره بدقة.

Tötungsdelikt in Mehrfamilienhaus in #Arnum – Mann (31) festgenommen: Am Freitagvormittag rief eine schwer verletzte Frau im Treppenhaus um Hilfe. Trotz aller Bemühungen erlag die Frau ihren Verletzungen. https://t.co/vg3HeJW4n2 pic.twitter.com/q0zreIqclS

— Bettina Punkt (@Taykra) July 4, 2025