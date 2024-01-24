جريمتهم دعم لغزة.. السلطات المصرية تحتجز العشرات من المتظاهرين للشهر الثالث

القاهرة- “القدس العربي”:

تواصل السلطات المصرية احتجاز 65 مواطنا، وحبسهم احتياطيا للشهر الثالث على ذمة ثلاث قضايا سياسية، بعد القبض عليهم يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية دعمهم للشعب الفلسطيني، ورفضا لما يحدث من مجازر في قطاع غزة، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، في بيان، إن عشرات الآلاف من المواطنين كانوا قد خرجوا للتظاهر بناء على دعوات حكومية لدعم غزة، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت: بناء على تلك الدعوات خرجت المظاهرات من الجامع الأزهر، وميدان التحرير ومحيطه في القاهرة، وكذلك خرجت مظاهرات من مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، فما كان من قوات الأمن إلا فض المظاهرات بالقوة، واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين وخاصة الشباب؛ وحبسهم داخل عدد من أقسام الشرطة لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح عدد منهم، دون إحالتهم لنيابة أمن الدولة.

وزاد البيان: أحالت السلطات الأمنية 65 ممن تم اعتقالهم من منازلهم بعد انتهاء التظاهرات إلى نيابة أمن الدولة العليا على ذمة ثلاث قضايا، منهم 14 معتقلا من محافظة الإسكندرية- شمال مصر-، وأمرت النيابة بحبسهم جميعا 15 يوما، بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتجمهر والتعدي على ممتلكات عامة ويجري تجديد حبسهم دوريا منذ ذلك التاريخ.

وقالت المنظمة، إن من بين المعتقلين الشاب عبدالصمد ريبع الذي ألقي القبض عليه يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من محيط الجامع الأزهر في القاهرة. وهو مصاب بلوكيميا الدم وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وتم حبسه احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية رقم 2468 لسنة 2023 أمن دولة عليا.