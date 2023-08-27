جزائرية ضريرة مقيمة في تركيا تشكو ترحيلها إلى سوريا وتطلب من الرئيس تبون التدخل- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

في ظل حديث عن “العداء للعرب” في تركيا، ناشدت مواطنة جزائرية ضريرة سلطات بلادها التدخل، بعد قرار ترحيلها مع عائلتها إلى شمال سوريا، حيث تعاني حالياً من أوضاع مزرية.

وقالت المواطنة، التي تدعى “جزيرة بالي”، في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تناشد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التدخل في قضيتها وإعادتها إلى تركيا، لأن أوراقها رسمية وصحيحة، كما دعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمثل إلى التدخل أيضاً.

وبحسب رواية المواطنة الجزائرية، فإن دورية للشرطة التركية أوقفتها في الشارع، عندما كانت برفقة أفراد عائلتها، ليقوموا بعد ذلك بترحيلها عبر معبر جنديريس شمالي حلب، دون التأكد حتى من أوراقها الثبوتية، أو مراعاة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما زوجها محمد زكريا شيخ سليمان، فقد ذَكَرَ أنه يحمل بطاقة “الكمليك” من ولاية إسطنبول، وأطفاله يحملون الجنسية الجزائرية من والدتهم، مشيراً إلى أن الشرطة تحجّجت بكون أوراقهم مزورة، دون أن يقوموا حتى بالتثبّت من ذلك.

وظهرت السيدة الضريرة، وهي محاطة بأولادها، وتقول إنها تعاني من أوضاع معيشية صعبة جداً، إذ ليس لدى عائلتها موارد للعيش، وهو ما جعلها تناشد سلطات بلادها للتدخل السريع لترحيلها إلى الجزائر.

وتأتي هذه الحادثة لتزيد من حدة التساؤلات حول المعاملة التي بات يلقاها المواطنون العرب في تركيا، خاصة بعد فاجعة مقتل مغربي مقيم في تركيا، قبل أسبوعين، على يد سائق تاكسي في جريمة بشعة وثّقتها كاميرات المراقبة في أحد أحياء إسطنبول.

وكانت السلطات التركية، في واقعة شبيهة بما حدث للمواطنة الجزائرية، قد رحّلت، قبل أيام، سائحين مغربيين إلى الشمال السوري، لاعتقادها أنهما سوريان، ضمن حملات الترحيل “القسري” للاجئين السوريين، وسط الحديث عن مشاعر “عداء تجاه العرب في تركيا”، مرفقة بمقاطع فيديو تظهر اعتداءات وشجارات بين سياح عرب ومواطنين أتراك.