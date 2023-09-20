منوعات | أبيض و أسود

جزائري يطعن زوجته وابنه وابنته حتى الموت

منذ 24 دقيقة

الصورة من حساب شرطة غليزان بفيسبوك

حجم الخط
0

الجزائر: أقدم جزائري يبلغ 68 عاما على اقتراف جريمة شنعاء بقتل زوجته وابنه وابنته طعنا، اليوم الأربعاء، بحي ” دالاس” بوسط مدينة غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر غربي الجزائر. 

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية على موقعها الإلكتروني، أن الجاني وجه عدة طعنات لزوجته التي تصغره بـ8 سنوات على مستوى البطن، ثم قتل ابنه وابنته البالغين 33 عاما بواسطة سلاح أبيض، حيث عثرت عليهم مصالح الأمن غارقين في دمائهم. 

كما أوضحت أن الجاني فرّ من مسرح الجريمة، لكن سرعان ما ألقت مصالح الأمن القبض عليه، وهو في حالة مزرية بعدما طعن نفسه بذات السكين، جرى نقله على جناح السرعة إلى العناية المركزة بالمستشفى في حالة حرجة. 

وفي واقعة أخرى، أشارت صحيفة ” النهار” إلى العثور على جثث ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بحي “بوراس” ببلدة مليانة في ولاية عين الدفلى البعيدة بنحو 160 كيلومترا غربي الجزائر. 

وكشفت ذات الصحيفة أن الضحايا تم العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم العائلي، ويتعلق الأمر برب العائلة وزوجته وابنتهما، مشيرة في نفس الوقت إلى جريمة قتل شنعاء.

(د ب أ)



كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجزائر تدشن أول بنك في الخارج برأس مال 50 مليون دولار
منذ 4 ساعات
اتفاق بين اتحاد المحامين في الجزائر ووزير العدل يجنب المحاكم الإضراب
منذ 8 ساعات
“سلايت”: بعد بقائها على بوابة البريكس.. هل تستأنف الجزائر الحوار مع فرنسا؟
منذ 8 ساعات
وكالة الأنباء الإيرانية: تبون أكد في لقائه مع رئيسي “ضرورة مواجهة نفوذ وتدخلات الدول الغربية”
19 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية