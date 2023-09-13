جزيرة لامبيدوسا الإيطالية تعلن حالة الطوارئ مع وصول آلاف المهاجرين

روما: دفع وصول عدد قياسي من المهاجرين بالقوارب إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، سلطات الجزيرة إلى إعلان حالة الطوارئ اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الايطالية (انسا).

وسجلت السلطات وصول أكثر من 5100 شخص خلال 24 ساعة. وغرق رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر بعد وصوله من شمال إفريقيا وسط عملية إنقاذ فوضوية اليوم الثلاثاء خلال محاولة خفر السواحل لنقل المهاجرين إلى الشاطئ.

وطالب عمدة لامبيدوسا، فيليبو مانينو، مساء اليوم الأربعاء، بمزيد من الدعم لتخفيف “الضغط الكبير” الذي تتعرض له الجزيرة حاليا.

ووصف مانينو المواطنين في لامبيدوسا بأنهم يائسون قائلا “كل شخص ساعد بطريقة ما المهاجرين الذين يحتاجون إلى مساعدة، ولكن الآن حان الوقت حقا للبحث عن حل هيكلي”.

وقد تصاعدا التوترات حول ميناء لامبيدوسا، حيث تم نقل العديد من المهاجرين، بعد ظهر الأربعاء، حيث قاومت الشرطة مئات المهاجرين الذين حاولوا اختراق الحواجز لمغادرة منطقة الميناء، وفقا لتقارير إخبارية ومقاطع فيديو لمنطقة الميناء.

يذكر أن عدد المهاجرين يتجاوز أماكن الإقامة المخصصة لهم في لامبيدوسا بكثير. ولم يتضح على الفور مدى تأثير إعلان الطوارئ على الجزيرة.

ولم يتضح على الفور مدى تأثير إعلان الطوارئ على الجزيرة. وكانت الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا قد أصدرت إعلان كارثة على مستوى البلاد في نيسان/ أبريل الماضي بسبب الهجرة.

كان تقرير لوزارة الداخلية الإيطالية قد ذكر الشهر الماضي أن 100 ألف و938 شخصا وصلوا إلى البلاد بالقوارب في عام 2023، مقارنة بـ48 ألفا و295 شخصا في نفس الفترة الزمنية في عام 2022 .

(د ب أ)