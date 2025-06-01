جسدوا معاناة عائلة النجار.. وقفة بآسفي المغربية دعما لغزة

الرباط: شهدت مدينة آسفي غربي المغرب، الأحد، وقفة للاحتجاج على الإبادة المستمرة في قطاع غزة، جسّدوا خلالها معاناة عائلة الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، التي فقدت زوجها و9 من أطفالها في هجوم إسرائيلي على القطاع الأسبوع الماضي.

ونظمت الوقفة المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، حمل خلالها عشرات المشاركين أعلام فلسطين، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

وتخللت الوقفة شعارات، مثل: “نقسم بالله العظيم ألا نتخلى عن فلسطين”، و”كلنا فداء غزة الصامدة”.

وعرفت الوقفة تجسيد معاناة عائلة النجار، حيث وضعوا مجسمات تعبر عن جثامين 9 من أطفالها عليهم أردية ملطخة بالدماء.

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، فُجعت طبيبة الأطفال الفلسطينية بوصول جثامين 9 من أطفالها إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس (جنوب) أثناء عملها فيه، بعد أن قضوا حرقا إثر غارة جوية إسرائيلية على منزلها، فيما أصيب آدم، وهو طفلها الوحيد المتبقي.

والسبت، توفي زوج آلاء، الدكتور حمدي النجار، متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال طفلهما الوحيد المتبقي “آدم”، يتلقى العلاج بعد إصابته في الغارة ذاتها.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، استشهد 1580 من أفراد الطواقم الطبية، وأصيب مئات، وفق آخر إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)