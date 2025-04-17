جسم ناري يضيء سماء المكسيك ويثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي- (فيديو)

مكسيكو سيتي: أضاء جسم ساطع السماء فوق العاصمة المكسيكية، حوالي الساعة الثالثة صباحا من يوم الأربعاء، مغطيا السهول والبراكين والبلدات الصغيرة بضوء لامع، في مشهد بدا في البداية كأنه نيزك.

وأظهرت مقاطع فيديو كرة نار تتطاير عبر سماء الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وتنتهي بانفجار ضوئي فوق مكسيكو سيتي، ما أثار دهشة الكثيرين، وسرعان ما تحول إلى مادة ساخرة غزت مواقع التواصل الاجتماعي.

VIDEO ¡Explosión en el cielo! Durante la noche, un meteorito explotó sobre la CDMX, provocando un estruendo que sacudió ventanas, suelos… y el sueño de muchos.#CDMX #Meteorito #CieloNocturno #Fenómeno #México pic.twitter.com/rrGdGFdZhd — Alternativa Digital Puebla (@DigitalPuebla) April 16, 2025

ولم تمض ساعات حتى ضجت شبكة الإنترنت بصور معدلة لهذا الجسم بعضها مزج بين شخصيات كرتونية ونكات سياسية.

لكن العلماء في أنحاء المكسيك سارعوا لتوضيح أن الجسم الذي شق السماء لم يكن نيزكا، بل كان “بوليد”.

ويعرف البوليد، وفقا لوكالة ناسا، بأنه “كرة نارية” ساطعة بشكل استثنائي ترى في مناطق واسعة جدا.

(أ ب)