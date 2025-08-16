جعجع يرد على خطاب أمين عام “حزب الله”: تهديد مباشر للحكومة وللمؤسسات الدستورية في لبنان- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بشدة خطاب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، معتبراً أنه “خطاب مرفوض بالمقاييس كلها”، لأنه يشكّل “تهديداً مباشراً للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهو تهديد مباشر أيضاً لكل لبناني حر”.

وأضاف جعجع: “إذا كان الشيخ نعيم يَفترض أنّه لم يَعُد في لبنان لبنانيون أحرار، فهو مخطئ، بل مخطئ جداً. وإذا كان يَفترض أنّه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلاً على هؤلاء اللبنانيين الأحرار، فهو مخطئ أيضاً وأيضاً وأيضاً”.

الله اكبر الله اكبر دماءنا وارواحنا فدا المقاومة الشيخ نعيم قاسم وبكلام حاسم : لن نسلم السلاح وسنخوض حربا كربلائية ضد اميركا واسرائيل وللتحمل الحكومة انفجار البلد واما ان يبقى لبنان ونبقى معا او على الدنيا السلام pic.twitter.com/V6LeOtfB6B — ابو صالح (@abosalehmohsen) August 15, 2025

وشدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” على أنّه “في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان، نقف جميعاً كلبنانيين أحرار، ونحن نشكّل الأكثرية الكبرى في لبنان، خلف مؤسساتنا الدستورية، ممثلة خصوصاً برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضاً إلى جانبه”.

وأكد جعجع أن “المرحلة التي نعيشها هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهداً في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعاً خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهداً في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأيّ كان بإفشال هذه المحاولة من جديد”.

