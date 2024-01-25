جلال قادري يعلن رحيله عن قيادة منتخب تونس بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا

أبيدجان: أعلن جلال قادري المدير الفني لمنتخب تونس رحيله عن منصبه بعد توديع كأس أمم أفريقيا لكرة القدم من الدور الأول.

وقال قادري عقب التعادل السلبي مع جنوب أفريقيا مساء الأربعاء “قدر الله وما شاء فعل، لقد كان هدفنا واضحا وهو الوصول للدور قبل النهائي على الأقل”.

وأضاف مدرب تونس عبر قناة (بي إن سبورتس) “كان لدي ثقة في تحقيق نتائج أفضل ولكن لم يحالفنا التوفيق ونتحمل المسؤولية”.

وبسؤاله هل مباراة منتخب جنوب أفريقيا هي الأخيرة له مع نسور قرطاج، أجاب جلال قادري “نعم هذا قراري ووفقا لتعاقدي الذي يشترط الوصول للدور قبل النهائي”.

وبرر جلال قادري الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا بسبب معاناة الفريق هجوميا بسبب افتقاد السرعة والحلول المهارية وتراجع معدل مشاركات اللاعبين مع أنديتهم.

واستدرك المدرب التونسي “لا أريد القسوة على اللاعبين لأنهم بذلوا أقصى جهد ممكن لديهم وحاولنا قدر الإمكان تجهيزهم بدنيا ولكن الخسارة أمام ناميبيا في الجولة الأولى أثرت علينا ذهنيا ومعنويا”.

وأتم جلال قادري تصريحاته “لقد قدمنا أداء أفضل أمام مالي في الجولة الثانية وكنا الأقرب للفوز أمام جنوب أفريقيا لقد اجتهدنا قدر الإمكان والتزم اللاعبون وللأسف لم يحالفنا التوفيق ويبقى الأهم أنني راض عن مشواري مع الفريق”.

وقد لحق منتخب تونس بجاره المنتخب الجزائري وودع بطولة كأس إفريقيا بكوت ديفوار مبكرا، عقب تعادله سلبيا مع جنوب إفريقيا، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة.

وبهذا التعادل، تذيل “نسور قرطاج” جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ليودع المسابقة للمرة السابعة في تاريخه من دور المجموعات، والأولى منذ نسخة عام 2013 بجنوب إفريقيا.

وفي المقابل رفع المنتخب الجنوب إفريقي رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب ناميبيا، مفاجأة المجموعة، صاحب المركز الثالث والذي تأهل هو الآخر بعد تعادله سلبيا مع مالي، المتصدر برصيد 5 نقاط، في نفس الجولة.

وسبق لمنتخب تونس، الذي شارك في أمم إفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه أن توج بلقب البطولة عام 2004 خلال النسخة التي استضافتها البلاد.

وعقب الإقصاء أعلن المدرب الوطني جلال القادري، لوسائل الإعلام استقالته من منصبه كمدير فني للفريق بعد انتهاء عقده مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، والذي كان يشترط ضرورة تأهله لنصف نهائي البطولة.

في المقابل، تصدر مالي المجموعة برصيد خمس نقاط خلفه جنوب أفريقيا في الوصافة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن ناميبيا التي تأهلت ضمنت أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

(وكالات)