جلسة ساخنة في البرلمان المغربي حول السياحة: المعارضة تتهم الحكومة بتضخيم الأرقام واحتساب الجالية المقيمة في الخارج ضمن السياح

الرباط – «القدس العربي»: تصاعد الجدل في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) التي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث أثنى الأخير على ما أنجزه المغرب في هذا المجال، واصفاً هذه الإنجازات بـ «التاريخية» و»غير المسبوقة»، في حين اتخذت المعارضة موقفاً مغايراً تماماً، متهمة الحكومة بـ»تضخيم» الأرقام، ولا سيما من خلال احتساب المغاربة المقيمين في الخارج ضمن فئة السياح.

وفي الجلسة المخصصة لمناقشة «التوجهات الكبرى للسياسة السياحية» التي انعقدت الإثنين، قدم أخنوش عرضاً استعرض فيه أرقاماً رسمية تفيد أن المغرب استقطب أكثر من 17 مليون سائح في سنة 2024، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز قبل موعده المحدد لعام 2026، يعد مصدر فخر. وأكد رئيس الحكومة أن هذا الرقم يعكس «الطفرة السياحية» التي شهدها القطاع، إذ أظهرت الإحصاءات أن السياح الأجانب الوافدين زادوا بنسبة 23 في المئة، بينما ارتفع عدد المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام 2023.

وفي سياق مشابه، أوضح أخنوش أن المغرب تمكن من استقطاب 3 ملايين سائح إضافي خلال عام 2024، مقارنة بـ 3.2 مليون سائح في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019. وأشار إلى أن الأرقام المسجلة في 2024 تفوق تلك التي تحققت في 2019 بنسبة 35 في المئة.

وأكد أن هذه النتائج تعدّ ثمرة الجهود الحكومية المستمرة، التي اتبعت مقاربة شاملة ومتداخلة مع باقي السياسات القطاعية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية لم تقتصر على تعزيز البنية الفندقية والمنتزهات فقط، بل شملت أيضاً تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى المساهمة في السياحة.

في المقابل، انتقدت البرلمانية هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية لحزب «العدالة والتنمية»، المعارض، الأرقام التي عرضها أخنوش، معتبرة أن النتائج الحالية هي نتيجة جهود الحكومات السابقة. كما أكدت أن المغاربة المقيمين في الخارج يعدّون العنصر الرئيس في دعم السياحة المحلية، منتقدة ضعف اهتمام الحكومة بالسياحة الداخلية. وأضافت أن المغاربة لا يستطيعون الاستمتاع بمعالم وطنهم بسبب غلاء الأسعار وضعف الخدمات.

كما انتقدت بناني عدم عقد رئيس الحكومة أي اجتماع للهيئة العليا للسياحة، مبدية استياءها من تخصيص «الشركة المغربية للهندسة السياحية» لبرنامج «فرصة»، الموجه لدعم المقاولين الشباب، عوض التركيز على مهامها في تحسين القطاع السياحي.

من جانبه، وجّه الفريق النيابي لحزب «الاتحاد الاشتراكي» انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش بسبب «إغفال» الجالية المغربية في الخارج عند تحليل الأرقام السياحية. وقال البرلماني حميد الدراق، إن الحكومة تجاهلت حقيقة أن الجالية تمثل 47 في المئة من عدد الوافدين، مشيراً إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بلغت مليارات الدراهم خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أن الأرقام التي عرضها رئيس الحكومة لا تعكس تطلعات المغرب في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية.

وفي حادثة غير مألوفة، أعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، عن إحالة البرلمانية ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، وذلك بسبب مداخلتها في موضوع السياحة. واعتبر الطالبي العلمي أن شباط تجاوزت حدود اختصاصاتها عندما تحدثت عن مشاكل النقل الحضري في مدينة فاس وتأثيره على السياحة في العاصمة العلمية. وأضاف أن مداخلتها كانت مخالفة للدستور الذي يحدد صلاحيات البلديات، مؤكداً على ضرورة احترام الضوابط الدستورية في الجلسات التشريعية.

في المقابل، دافعت الفرق النيابية للأحزاب المكونة للأغلبية عن الأرقام التي قدمتها الحكومة، معتبرة أن ما تحقق في قطاع السياحة يعد «إقلاعاً كبيراً». وأشاد حزب «التجمع الوطني للأحرار» بإنجازات الحكومة، مؤكداً أن النتائج التي تحققت تفوق كل التوقعات. من جانبه، وصف حزب «الأصالة والمعاصرة» النتائج بأنها «فخر واعتزاز»، بينما دعا حزب «الاستقلال» إلى استثمار الموقع الجغرافي للمغرب وتعزيز البنية التحتية السياحية بما يتماشى مع هذا النجاح.