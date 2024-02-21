البرلمان البريطاني يصادق على “وقف إطلاق نار إنساني فوراً” بعد جلسة عاصفة حول غزة- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: أقرّ مجلس العموم البريطاني من دون تصويت، وبعد جلسة عاصفة أمس الأربعاء، التعديلات التي اقترحها حزب العمال البريطاني على مشروع قرار يدعو الى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

ووافق النواب على التعديلات من دون تصويت، من خلال الهتاف بـ “آي” التي تعني الموافقة.

بعد أن عطّل التصويت على وقف اطلاق النار …فيديو يظهر رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل في زيارته التضامنية لإسرائيل وتعاطفه معها!!#عرب_لندن pic.twitter.com/1pGfTraphc — Arab-London عرب لندن (@arablondon4) February 21, 2024

وقال رئيس المجلس السير لينساي هويلي في كلمة تلت جلسة عاصفة، إنه حاول فعل الأفضل مدفوعا بحرصه على سلامة كل عضو من أعضاء المجلس وسلامة عائلاتهم.

وكان الخلاف اندلع في المجلس بعدما قدّم الحزب الوطني الإسكتلندي مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وخرج نواب حزب المحافظين والحزب الوطني الإسكتلندي من قاعة مجلس العموم، احتجاجا على قرار هويلي التصويت على تعديلات اقترحتها الحكومة وحزب العمال، مخالفًا العرف.

حالة من الجدل في البرلمان البريطاني بعد خرق رئيس مجلس العموم قواعد البرلمان وعمل اجراء قد يساهم في إفشال تصويت وقف إطلاق النار في غزة‼️ اندلعت مشادات في مجلس العموم البريطاني بعد أن اتخذ رئيسه قرارًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل بشأن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة .. الرئيس… pic.twitter.com/7Og34XQOQa — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) February 21, 2024

ورفض النواب في التصويت الموافقة على عقد جلسة مغلقة. وبعد كلمة هويلي التي تلت الموافقة على التعديلات، تحدثت رئيسة الظل للمجلس لوسي بأول، لتعيد التأكيد على أن تعديلات زعيم المعارضة العمالية ووفق عليها بالإجماع. ومن المتوقع أن يثير تصرف رئيس المجلس أزمة في مقبل الأيام، بعد وصف رئيس الحزب الوطني الأسكتلندي سلوكه بغير المقبول.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد قال في وقت سابق إن الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، من دون خطة لحل دائم “ليست في مصلحة أي طرف”.

فوضى غير مسبوقة في معقل الديمقراطية البريطانية.. نواب البرلمان من الحزب الوطني الأسكتلندي والمحافظين يغادرون قاعة مجلس العموم أثناء عقد الجلسة احتجاجًا على خرق رئيس المجلس للقواعد البرلمانية لصالح حزب العمال .. ويطالبون باستقالته (رغم تقديمه اعتذارًا رسميًا لجميع النواب) https://t.co/qgV0ftbMBF pic.twitter.com/FTa4JAfr6e — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) February 21, 2024

وفي حين أن تعديلات حزب العمال البريطاني تدعم “وقف إطلاق نار إنساني”، فإنها توضح أنه ليس على إسرائيل أن تتوقف عن القتال طالما استمرت حماس في “ممارسة العنف”. وكان محيط مجلس العموم البريطاني قد شهد احتشاد الآلاف من المؤيدين لفلسطين الداعين إلى وقف النار.