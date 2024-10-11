جلهم أطفال.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منازل في قطاع غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف 4 منازل بشكل متزامن في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، والتي تشهد هجوما بريا وأعمال إبادة وتطهير عرقي لليوم السادس على التوالي.
وقال متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان، إن “شهداء وعشرات الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي بحق عائلات دردونة وجنيد وعساف وعزام في منطقة جباليا البلد”.
من يوقف حقداً أسود
من مجازر جباليا هذه الليلة pic.twitter.com/VlPyBC74Py
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 11, 2024
ولليوم السادس على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.
والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.
والإثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك، معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.
“لدينا نقص في الكوادر الطبية، لا وجود لأطباء، لا وجود لأية مستلزمات طبية، نحن نعاني”.. طبيبة تستغيث من هول الإصابات بعد حصارها في جباليا#حرب_غزة pic.twitter.com/kXD27LnmZt
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 11, 2024
وفي وقت سابق الجمعة، استشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوب غرب مدينة غزة.
وأفاد مصدر طبي بأن “قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة الداية جنوب غرب مدينة غزة أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال”.
بدوره، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه “انتشلت 6 فلسطينيين بين شهداء ومصابين، جراء استهداف منزل سكني يعود لعائلة الداية في شارع المغربي جنوب غرب غزة”.
هذا طفل وُلِد اليوم، وأصيب اليوم أيضًا.#شمال_غزة_يباد#SaveNorthernGaza pic.twitter.com/FeRm1Hi1ml
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 11, 2024
⭕ فيديو..|| مشاهد من انقاذ #طواقم_الدفاع_المدني امرأة من بين ركام منزلهم عائلة “أبو ركبة” الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.
🚨 ثلاثة شهداء ومصابون بينهم أطفال وعدد من المفقودين جراء استهداف اسرائيلي لمنزل عائلة الداية في حي الصبرة جنوب غرب… pic.twitter.com/amHo7IlZo7
— وكالة قدس برس (@QudsPress) October 11, 2024
(وكالات)
مشايخ السنة
علماء السنة
كيف ستواجهون خالقكم يوم الحشر
يومها لا ينفعكم لا أمير ولا ملك
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
المشايخ الحقيقيين كلهم سجناء الآن ولم يبق إلا المتزلفون للحكام، ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
اللهم ارحم شهداء فلسطين
إنها باختصار إبادة مع سبق الاصرار والترصد بأسلحة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل صواريخه القذرة التي تزن أطنان لتعيث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
المجازر و حرب الابادة متواصلة منذ عام و لا تزال الانظمة العربية صامتة بالرغم من انها قادرة على إيقاف العدو و الضغط عليه بدون أن تطلق و لو رصاصة واحدة وذلك بقطع العلاقات التجارية معه و طرد سفراءه و قطع العلاقات الدبلماسية و تفعيل سلاح المقاطعة
لكنهم مع الاسف لا يملكون قراراتهم فهي في يد الإمبريالي الامريكي