سياسة | عربي | فلسطين

جلهم أطفال.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منازل في قطاع غزة- (فيديو)

11 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”: استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف 4 منازل بشكل متزامن في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، والتي تشهد هجوما بريا وأعمال إبادة وتطهير عرقي لليوم السادس على التوالي.

وقال متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان، إن “شهداء وعشرات الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي بحق عائلات دردونة وجنيد وعساف وعزام في منطقة جباليا البلد”.

ولليوم السادس على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

والإثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك، معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بأن “قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة الداية جنوب غرب مدينة غزة أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال”.

بدوره، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه “انتشلت 6 فلسطينيين بين شهداء ومصابين، جراء استهداف منزل سكني يعود لعائلة الداية في شارع المغربي جنوب غرب غزة”.

(وكالات)

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  1. يقول MOUH LA RONDELLE:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 5:21 م

    مشايخ السنة
    علماء السنة
    كيف ستواجهون خالقكم يوم الحشر
    يومها لا ينفعكم لا أمير ولا ملك
    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أكتوبر 12, 2024 الساعة 9:54 ص

      المشايخ الحقيقيين كلهم سجناء الآن ولم يبق إلا المتزلفون للحكام، ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

  2. يقول Tebboun la rondelle:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 10:30 م

    اللهم ارحم شهداء فلسطين

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 9:53 ص

    إنها باختصار إبادة مع سبق الاصرار والترصد بأسلحة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل صواريخه القذرة التي تزن أطنان لتعيث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  4. يقول رضا تونس:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 12:45 م

    المجازر و حرب الابادة متواصلة منذ عام و لا تزال الانظمة العربية صامتة بالرغم من انها قادرة على إيقاف العدو و الضغط عليه بدون أن تطلق و لو رصاصة واحدة وذلك بقطع العلاقات التجارية معه و طرد سفراءه و قطع العلاقات الدبلماسية و تفعيل سلاح المقاطعة
    لكنهم مع الاسف لا يملكون قراراتهم فهي في يد الإمبريالي الامريكي

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