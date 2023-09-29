جماعات “الهكيل” تتوعد بكسر أرقام الاقتحامات السابقة وبحفل موسيقى في “الأقصى” خلال “عيد العرش”

القدس- “القدس العربي”:

توعدت منظمة “جبل الهيكل في أيدينا” اليهودية بالعمل على كسر كل أرقام الاقتحامات السابقة في موسم “عيد العرش” اليهودي الذي يوافق الأحد المقبل، فيما تمكن 40 ألف مصل من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة.

وأكدت المنظمة الصهيونية أنها ستوفر المواصلات المجانية من مختلف المناطق لتحقيق ذلك، ودعت جمهورها للتبرع لتحقيق “أكبر عدد من الاقتحامات هذا العام”.

وكانت جماعات الهيكل المتطرفة قد دعت عبر الشبكات الاجتماعية إلى صلاة صباحية مضافة للدعاء “لتطهير الهيكل” في الأقصى، تسبقها صلوات ترافقها الموسيقى في القصور الأموية يوم الإثنين المقبل.

وأعلنت “مدرسة جبل الهيكل الدينية” عن صلاة صباحية مضافة “موساف” يرافقها عزف الموسيقى تليها صلاة داخل الأقصى هدفها “الدعاء لتطهير الهيكل”؛ وهو ما تقصد به إزالة المسجد الأقصى من الوجود تمهيداً لتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.

وستبدأ تلك الطقوس في نقطة التجمع التي تعرف بـ”مركز ديفيدسون” في القصور الأموية، ثم تنتقل إلى داخل الأقصى في تمام التاسعة والربع من صباح يوم الإثنين المقبل، الذي يوافق ثاني أيام اقتحامات العرش التوراتي للمسجد الأقصى؛ وذلك بقيادة حاخام مدرسة جبل الهيكل الدينية “إليشا وولفسون”.

ويقتحم سنويا آلاف المستوطنين المسجد الأقصى خلال فترة أيام هذا العيد، حيث وصلت الأعداد العام الماضي إلى أكثر من 4500 متطرف.

وفي ذات السياق، قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إغلاق المحال التجارية في سوق القطانين بالبلدة القديمة في مدينة القدس، يوم السبت.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال أبلغت أصحاب المحال التجارية في سوق القطانين المحاذي للأقصى بعدم فتح محالهم يوم السبت قبل العاشرة صباحا؛ لتأمين إقامة طقوس تلمودية للمستوطنين داخل السوق.

ويعدّ سوق القطانين الذي شُيد عام 1329، من أهم أسواق البلدة القديمة؛ وهو يلاصق المسجد الأقصى تماما، حيث يشكل معبر دخول رئيسيا إلى ساحاته.

وتضم البلدة القديمة في مدينة القدس نحو 1400 محل تجاري، منها 370 محلا مغلقا بشكل كامل، و420 محلا وحانوتا تعاني الأمرَّين من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخانقة في المدينة المقدسة.

فلسطينيا، أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مُصلٍ، أدوا صلاة الجمعة اليوم في الأفصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في شوارع المدينة ومحيط المسجد، والتي دققت في بطاقات المصلين الشخصية، وأعاقت ومنعت دخول العديد منهم.