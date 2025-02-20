سياسة | دولي | إيران

جماعات حقوقية: إيران سجلت «رقما قياسيا» في عدد حالات الإعدام لعام 2024 بواقع 975 شخصا

20 - فبراير - 2025

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باريس:  قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن الحكومة الإيرانية أعدمت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 975 شخصا، في “تصعيد مروع في استخدام عقوبة الإعدام”.

ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 17% مقارنة مع عدد 834 المسجل في عام 2023، بحسب ما ورد في تقرير سنوي صادر عن منظمة “حقوق الإنسان الإيرانية” ومقرها أوسلو، ومنظمة “معا ضد عقوبة الإعدام” ومقرها فرنسا.

كما أنه يعد أعلى عدد لحالات الإعدام التي تم تسجيلها منذ صدور التقرير السنوي الأول لمنظمة “حقوق الإنسان الإيرانية” في عام 2008، وهو أعلى بكثير من المتوسط خلال تلك الفترة.

وبحسب المنظمتين، فإن أغلب عمليات الإعدام التي تم تسجيلها في عام 2024، بواقع 503 عملية، أو بنسبة 52%، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. فيما شكلت جرائم القتل 43% من نسب حالات عقوبات الإعدام في البلاد.

(د ب أ)

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