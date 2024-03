جماعات حقوقية فلسطينية ترفض الاجتماع مع المدعي العام للجنائية الدولية- (تدوينة وصور)

رام الله: رفضت جماعات حقوق إنسان فلسطينية الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم السبت متهمة إياه بالتعامل بشكل غير متكافئ مع اتهامات متبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين بانتهاك حقوق الإنسان.

ويجري خان زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عقب طلب من مجموعة تمثل أسر قتلى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، لكنه من المزمع أيضا أن يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله.

لكن ناشطين فلسطينيين قالوا إنهم يرفضون الاجتماع معه بسبب اعتراضهم على ما يرون أنه تعامل غير متكافئ مع القضايا الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “بصفتنا منظمات لحقوق الإنسان فلسطينية، قررنا ألا نجتمع معه”.

وأضاف “أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني”.

Karim Khan shows bias and unprofessionalism in handling the Palestinian issue again. Visits Israeli victims’ families, but only meets PA officials in Ramallah. Israel’s conditions on his Ramallah visit seem accepted by him. Can we trust his role in this investigation? https://t.co/ezp82x1Atf

— Ammar Dwaik عمار الدويك (@Ammard72) November 30, 2023