جماعات حقوقية فلسطينية ترفض الاجتماع مع المدعي العام للجنائية الدولية- (تدوينة وصور)

رام الله: رفضت جماعات حقوق إنسان فلسطينية الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم السبت متهمة إياه بالتعامل بشكل غير متكافئ مع اتهامات متبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين بانتهاك حقوق الإنسان.

ويجري خان زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عقب طلب من مجموعة تمثل أسر قتلى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، لكنه من المزمع أيضا أن يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله.

لكن ناشطين فلسطينيين قالوا إنهم يرفضون الاجتماع معه بسبب اعتراضهم على ما يرون أنه تعامل غير متكافئ مع القضايا الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “بصفتنا منظمات لحقوق الإنسان فلسطينية، قررنا ألا نجتمع معه”.

وأضاف “أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني”.

Karim Khan shows bias and unprofessionalism in handling the Palestinian issue again. Visits Israeli victims’ families, but only meets PA officials in Ramallah. Israel’s conditions on his Ramallah visit seem accepted by him. Can we trust his role in this investigation? https://t.co/ezp82x1Atf — Ammar Dwaik عمار الدويك (@Ammard72) November 30, 2023

ويتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان منذ السابع من أكتوبر، وهو هجوم تقول السلطات الإسرائيلية إنه أدى لمقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 إسرائيلي.

وشنت إسرائيل ردا على هجوم حماس غارات جوية مستمرة منذ أسابيع على غزة بالإضافة إلى تنفيذ اجتياح بري بالدبابات والقوات البرية تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنه أدى حتى الآن لاستشهاد ما يزيد على 15 ألفا من سكان غزة.

وخان موجود في إسرائيل بعد أن تلقى دعوة من أسر المحتجزين الإسرائيليين. ومن المزمع أن يجتمع مع بعض أفراد الأسر ومحاميهم.

واجتمع خان في وقت سابق من اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عباس حثه على التحقيق في العمليات الإسرائيلية في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة كذلك.

(رويترز)