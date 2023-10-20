جماعات مدعومة من إيران تفجّر أنبوب غاز في سوريا

بيروت: فجّرت مجموعات مدعومة من إيران، الخميس، خط أنابيب للغاز قرب قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم يتزامن مع احتدام التوتر الإقليمي في خضمّ العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال المرصد إنّ “مجموعات مدعومة من ايران فجّرت خط الغاز قرب معمل كونيكو في ريف دير الزور”.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أنّ الانفجار وقع “بالقرب من قاعدة أمريكية”.

وأقامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي دخلت سوريا عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية عدة قواعد لها في سوريا بما في ذلك حقل العمر النفطي، الأكبر في البلاد.

كما أنّ للقوات الأميركية انتشاراً أيضاً في حقل غاز كونيكو، وكلاهما يقع في مناطق يسيطر عليها الأكراد.

وذكر المرصد الذي يتّخذ من بريطانيا مقرّاً ويملك شبكة كبيرة من المصادر داخل سوريا أنّ “ألسنة اللهب تصاعدت من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية”.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، الأربعاء، إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت بإصابات “طفيفة”.

ولم تحدّد القيادة الوسطى مصدر هذه الطائرات أو من أطلقها.

إلا أنّ هذه الهجمات تأتي في أعقاب تهديد فصائل عراقية موالية لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.

وجاءت الهجمات في العراق وسوريا في أعقاب سقوط صاروخ على مستشفى في غزة أدّى لمقتل المئات الثلاثاء وتبادلت إسرائيل وحماس الاتّهامات بالمسؤولية عنه.

وأثار قصف المستشفى غضباً في جميع أنحاء المنطقة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في عواصم عربية عدّة دعماً للفلسطينيين وتنديداً بإسرائيل.

(وكالات)