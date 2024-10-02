سياسة | دولي

جماعة “الحوثي” اليمنية: استهدفنا بصواريخ مواقع عسكرية في عمق إسرائيل

منذ 12 دقيقة

لقطة شاشة من فيديو لصاروخ أطلق على إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول، الإعلام العسكري الحوثي- عبر رويترز

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دبي: قال يحيى سريع، المتحدث العسكري لجماعة “الحوثي” اليمنية، اليوم الأربعاء، إن الجماعة استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة من طراز “قدس 5”.

ولم يصدر أي إعلان من الجيش الإسرائيلي بعد بشأن إطلاق صواريخ من اليمن، اليوم الأربعاء.

وتطلق جماعة “الحوثي”، المتحالفة مع إيران، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعماً للفلسطينيين، منذ اندلاع حرب غزة التي أشعلها هجوم شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال سريع: “استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار”.

وأضاف أن الجماعة “لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان”.

(رويترز)

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