الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي- (فيديو)

صنعاء: أكدت جماعة الحوثي اليمنية الأحد أن قواتها استهدفت سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن السفينة الأولى (ترانس وورلد نافيغيتور) استُهدفت في البحر الأحمر باستخدام “زورق مسير” ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.

وأضاف أن الجماعة هاجمت السفينة الثانية (ستولت سيكويا) في المحيط الهندي “بعدد من الصواريخ المجنحة”.

وأوضح سريع أن استهداف السفينتين جاء لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما استهدفت سفينة ( TRANSWORLD NAVIGATOR ) بزورق مسير للمرة الثانية في البحر الأحمر، والأخرى استهدفت سفينة (STOLT SEQUOIA) بعدد من الصواريخ المجنحة في المحيط الهندي بتاريخ 23-06-2024م pic.twitter.com/LVJj9di55V — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 23, 2024

ومن جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية وقوع الهجوم أمس الأحد، وقالت إن الحوثيين استهدفوا السفينة ترانس وورلد نافيغيتور المملوكة لشركة يونانية بما يشتبه أنها طائرة مسيرة.

وأفادت في بيان “اليوم في الساعة 4:00 صباحا (بتوقيت صنعاء) أبلغ الطاقم بحدوث إصابات بسيطة وأضرار طفيفة للسفينة، لكن السفينة واصلت طريقها”. وأضافت أن لم تحدث إصابات على متن سفن أمريكية أو تابعة للتحالف.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة إنها تتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي عشرات الهجمات التي شنوها، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

(رويترز)