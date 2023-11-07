جماعة الحوثي تبث مشاهد إطلاق 10 مسيرات باتجاه إسرائيل- (فيديو)

صنعاء: بثت جماعة “الحوثي” في اليمن، مساء الثلاثاء، مشاهد لإطلاق 10 مسيرات، قالت إنها “استهدفت مواقع في إسرائيل”، في رابع إطلاق خلال أسبوع.

وبثت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين فيديو قصيرا لإطلاق المسيرات، نُشر أيضا على حسابات تابعة للجماعة في منصتي “تلغرام” و”إكس”.

وأظهرت المشاهد إطلاق 10 طائرات مسيرة في فترة الليل.

وعبر حسابه على “إكس”، علق المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، على تلك المشاهد التي شاركها على حسابه، قائلا إنها “دفعة من الطائرات المسيرة التي تم إطلاقها باتجاه أهداف مختلفة للعدو في فلسطين المحتلة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023”.

مشاهد إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة باتجاه أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة – 6 نوفمبر 2023م pic.twitter.com/TMnK0Crrfd — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 7, 2023

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن حتى اللحظة.

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الحوثيون إطلاق “عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، على أهداف في إسرائيل”، تلاه إطلاق ثان في الأول من فبراير/ تشرين الثاني، وثالث يوم أمس الإثنين.

(الأناضول)