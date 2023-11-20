جماعة الحوثي تبث تسجيلا لاستيلائها على “سفينة إسرائيلية” وتحذر من أي “تدخل أجنبي” في المياه اليمنية- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت جماعة الحوثي اليمنية تسجيلا مصورا يوثق اللحظات الاولى لعملية استيلائها على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر تزعم أنها إسرائيلية.

وعرضت قناة المسيرة مشاهد للعملية العسكرية التي وصفتها “بالنوعية” للقوات البحرية اليمنية التي استهدفت السفينة الإسرائيلية وسيطرت عليها واقادتها إلى الساحل اليمني. ويظهر التسجيل المصور طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة وتنزل رجالا مسلحين لاحتجازها.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية حذرت، الإثنين، من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعدة بـ “رد مناسب” على هذه الخطوة.

جاء ذلك في تصريح لقائد قوات الدفاع الساحلي بجماعة الحوثي محمد القادري، وفق ما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين، غداة إعلان الجماعة الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وحذر القادري من أي تدخل أجنبي في مياههم الإقليمية أو جزرهم؛ متوعدا “برد مناسب تجاه أي خطوة من هذا النوع”.

وأوضح أن “قواته لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات وبأعيرة نارية مناسبة وضربات في أي وقت وبأي مكان”.

وأضاف: “نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورا نوعيا داخل القوات البحرية ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي (لليمن)”.

تأتي هذه التصريحات غداة إعلان الجماعة “استيلائها على سفينة إسرائيلية” في البحر الأحمر، واقتياها إلى الساحل اليمني.

وفي تعليق الشركة المالكة للسفينة غالاكسي ليدر على الحادثة قالت إن عسكريين صعدوا على متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر أمس الأحد وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.

وأضافت شركة غالاكسي ماريتايم المسجلة في جزيرة آيل أوف مان والمالكة للسفينة في بيان اليوم الاثنين “لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة”.

وأردفت “باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي”.

والأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحوثيين في اليمن “اختطفوا” سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية.

ونافيا أن يكون على متنها “إسرائيليون”، أشار المكتب إلى أنه “يوجد على متن السفينة 25 فردا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون”.

وتوعدت جماعة الحوثي، الأحد، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 في المئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(وكالات)