جماعة الحوثي تعرض مشاهد لاستهداف تل أبيب بطائرة مسيرة- (فيديو)

صنعاء: عرضت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء فيديو قالت إنه يظهر مهاجمة أهدافا بمدينة تل أبيب وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرة مسيرة، قبل 4 أيام.

جاء ذلك وفق ما بثه الإعلام الحربي التابع للجماعة اليمنية.

وأظهر المقطع لحظة “انطلاق الطائرة المسيرة من نوع يافا، ومهاجمتها أهدافا في تل أبيب”.

🎥 مشاهد لإطلاق الطائرة “يافا” التي استهدفت هدفا مهما للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، مع مشاهد افتتاح معرض خاص بالطائرة، وبعض من مواصفاتها #مرحلة_التصعيد_الخامسة #العدوان_الإسرائيلي_على_اليمن #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/pVRljisLRl — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 23, 2024

ووفقا للجماعة تتمتع الطائرة بقدرتها على “تنفيذ مهام متعددة، وامتلاكها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية”.

وظهرت المسيرة في المقطع المصور وهي “تحمل رأسا حربيا شديد الانفجار”.

والجمعة أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن المسيرة المفخخة التي استهدفت تل أبيب، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10.

وردا على الهجوم شنت مقاتلات إسرائيلية، السبت، غارات على ميناء الحديدة غرب اليمن، وخزانات الوقود به، إضافة لمحطة كهرباء رئيسية بالمحافظة ذاتها، ما أسفر عن 9 شهداء و83 جريحا، بحسب جماعة الحوثي المسيطرة على المحافظة.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأهدافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(وكالات)