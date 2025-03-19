جماعة الحوثي تعلن استشهاد 16 من عناصرها بغارات أمريكية

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، استشهاد 16 من عناصرها في غارات أمريكية على اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها الحوثية، أنه “تم الأربعاء في العاصمة صنعاء، تشييع جثامين العقيد زين العابدين المحطوري، والرائد علي الحباري، والرائد صالح الأشول، والنقيب عواض علي عواض، والنقيب محمد غانم”.

وأضافت أنه “تم تشييع الملازم أول نور الدين غانم، والملازم أول جهاد سبيع، والملازم أول عبد المجيد المروي، والملازم ثاني عبد العزيز الحباري، والملازم ثاني حسام البلالي، والملازم ثاني إبراهيم غانم، والملازم ثاني أدهم المقري، والملازم ثاني هشام المهدي، والملازم ثاني محمد البريهي، والملازم ثاني فضل المعيني، والمساعد غياث طلال”.

وأوضحت الجماعة أن أفرادها “استشهدوا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس” في إشارة إلى الغارات الأمريكية على اليمن.

ولم تحدد الوكالة الحوثية تفاصيل بشأن ملابسات أو زمان مقتلهم ومكانه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه أمر جيش بلاده بشنّ “هجوم كبير” ضد الحوثيين في اليمن.

ومنذ ذلك الوقت وحتى مساء الثلاثاء، أسفرت عشرات الغارات الأمريكية على اليمن عن مقتل 53 شخصا وإصابة 107 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وفق بيانات حوثية.

وتُعدّ هذه أول ضربات على اليمن منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما شنّ الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قبل أن توقفها مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وبعد خرق تل أبيب الاتفاق وإغلاق المعابر مجددا لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مطلع مارس/ آذار الجاري تزامنا مع شهر رمضان، أعلنت جماعة الحوثي استئناف عملياتها ضد سفن إسرائيل للضغط عليها لكسر حصار غزة.

في المقابل أعلنت جماعة الحوثي، فجر الأربعاء، أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إثر رصدها استعدادات لشنّ هجوم جوي على اليمن.

(الأناضول)