جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر “متجهة” إلى إسرائيل- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، أنها استهدفت سفينة في البحر الأحمر كانت متوجهة إلى إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عملية استهداف لسفينة CMA CGM TAGE سي إم إيه سي جي إم تيغ، كانتْ متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية”، دون ذكر السلاح المستخدم أو نتائج عملية الاستهداف.

ولفت سريع، إلى أن العملية تأتي “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار”، مؤكدا “استمرار قوات الجماعة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء”.

كما أشار إلى أن “أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب”.

وصباح الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان، أن جماعة “الحوثي” أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر، دون تسجيل أضرار.

وأضافت أن “هذه الأعمال غير القانونية عرّضت حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية”، وفق تعبيرها.

On Jan. 2, at approximately 9:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis fired two anti-ship ballistic missiles from Houthi controlled areas in Yemen into the Southern Red Sea. Multiple commercial ships in the area reported the impact of the ASBMs into the surrounding water… pic.twitter.com/wXpmboqP2g

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2024