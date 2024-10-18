جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة في بحر العرب بعدد من المسيرات

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم الجمعة، أنها استهدفت سفينة في بحر العرب، بعدد من المسيرات، وذلك بسبب “انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل”.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان إن جماعته “نفذت عملية استهداف لسفينة (ميغالوبوليس) في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

وأضاف سريع أن “استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأشار إلى “استمرار استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

ومنذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 تواصل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول إن هذه العمليات تأتي نصرة لغزة.

وفي أكثر من بيان، أعلن الحوثيون أنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو تلك التي تتوجه إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف مواقع للحوثيين في اليمن منذ مطلع العام الجاري، ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

(د ب أ)