جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ- (فيديو)

يمنيون من أنصار الحوثي يتظاهرون في صنعاء لدعم الفلسطينيين في غزة

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر، بـ”عدد كبير من الصواريخ”، مشيرة إلى أن الإصابة كانت “دقيقة ومباشرة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، اطلعت عليه الأناضول.

وقال سريع إن “القوات البحرية اليمنية (التابعة للحوثيين) نفذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية (بولوكس POLLUX) في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وأضاف أن “الإصابة في السفينة كانت دقيقة ومباشرة”.

وأكد المتحدث “استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا. نفذتِ… pic.twitter.com/zguj8yhWmA — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 17, 2024

ولم يصدر تعليق من الجانب البريطاني بشأن بيان الحوثي حتى الساعة 07:00 تغ.

وهذه أول عملية تنفذها الجماعة بعد إعلان الولايات المتحدة، مساء الجمعة، دخول قرار تصنيف الحوثي “منظمة إرهابية عالمية” حيز التنفيذ، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)