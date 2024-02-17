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جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

يمنيون من أنصار الحوثي يتظاهرون في صنعاء لدعم الفلسطينيين في غزة

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اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر، بـ”عدد كبير من الصواريخ”، مشيرة إلى أن الإصابة كانت “دقيقة ومباشرة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، اطلعت عليه الأناضول.

وقال سريع إن “القوات البحرية اليمنية (التابعة للحوثيين) نفذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية (بولوكس POLLUX) في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وأضاف أن “الإصابة في السفينة كانت دقيقة ومباشرة”.

وأكد المتحدث “استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني”.

ولم يصدر تعليق من الجانب البريطاني بشأن بيان الحوثي حتى الساعة 07:00 تغ.

وهذه أول عملية تنفذها الجماعة بعد إعلان الولايات المتحدة، مساء الجمعة، دخول قرار تصنيف الحوثي “منظمة إرهابية عالمية” حيز التنفيذ، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)

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  1. يقول داود. الاردني:
    فبراير 17, 2024 الساعة 7:48 ص

    عفية عليهم اللهم سدد رميهم

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 17, 2024 الساعة 7:59 ص

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود في تحدي عصابة البعبع الأمريكي البريطاني في البحر الأحمر واقصفوا سفنهم القذرة قذارة أفعالهم الشريرة في الشرق الأوسط التعيس 🇵🇸🤕☝️🤕☝️

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  3. يقول إبسا الشيخ:
    فبراير 17, 2024 الساعة 8:05 ص

    شكرا

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