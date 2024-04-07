الحوثيون يتبنون استهداف سفن بريطانية وإسرائيلية وأمريكية.. وفرقاطة ألمانية تعلن صد هجوم- (فيديو)

صنعاء – “القدس العربي”:

أعلنت قوات جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، اليوم الأحد، تبني استهداف عدد من السفن والفرقاطات في خمس عمليات عسكرية قالت إنها نفذتها في الـ72 ساعة الماضية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي.

وكانت فرقاطة المانية أعلنت السبت صد هجوم للحوثيين، فيما كشفت وزارة الدفاع السعودية عن مباحثات عسكرية سعودية أمريكية بشأن الأمن البحري في المنطقة.

في السياق، أعلنت البحرية البريطانية، اليوم الأحد، عن حادث على بُعد 95 ميلا بحريا جنوب غرب عدن.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن “القوات البحرية (التابعة للجماعة) استهدفت سفينة (هوب ايلاند) البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة”.

وأوضح أن قواتهم استهدفت، أيضًا، “سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، الأولى (أس إس سي جريس إف) في المحيط الهندي، والأخرى (أس إس سي غينا) في البحر العربي، بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة وحققت العملية أهدافها بنجاح”.

وأشار العميد سريع إلى أن “سلاح الجو المسير في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتا عدداً منَ الفرقاطات الحربيةِ الأمريكية في البحرِ الأحمرِ، وذلكَ بعدد من الطائرات المسيرة، وقدْ حققت العمليات أهدافَها بنجاح”.

وأكد أن تنفيذ هذه العمليات العسكرية، “يأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن”.

كما جدد التأكيد “أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيلي أوِ المتجهة إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت، اليوم الأحد، عن حادث على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غرب عدن.

وقالت (يو كاي إم أو تي) إن الربان أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من السفينة، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في السفينة، وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم.

في ذات السياق، صدت فرقاطة المانية هجومًا حوثيا في البحر الأحمر السبت.

وقال عمليات مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إنه في 06 أبريل (1430-1530 بالتوقيت العالمي)، نجحت الفرقاطة (دي إي)، أثناء توفير حماية وثيقة للشحن التجاري في البحر الأحمر، في صد هجوم قادم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتعامل مع الأسلحة العضوية وتجنب الأضرار التي لحقت بالسفن.

إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الامريكية، السبت، عن مباحثات عسكرية أمريكية سعودية عقدت في المملكة.

وقالت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) ووزارة الدفاع السعودية إن رئيس القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد الغفيلي، التقى قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الامريكية قائد الاسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق البحري جورج وايكوف.

وحسب تدوينة وزارة الدفاع السعودية على منصة إكس، فقد جرى خلال اللقاء “بحث التعاون بين الجانبين بما يخدم ويعزز الأمن البحري في المنطقة”.