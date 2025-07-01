سياسة | دولي

جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: أعلنت جماعة “الحوثي”، مساء الثلاثاء، استهداف مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي و3 “أهداف حساسة” في مدن تل أبيب وعسقلان وإيلات بطائرات مسيّرة.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع إن قوات جماعته “نفّذت 4 عمليات عسكرية، اليوم، استهدفت إحداها مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2”.

وأضاف أن “العمليات الأخرى استهدفت 3 أهداف حساسة للعدوّ الصهيوني في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة وذلك بثلاث طائرات مسيّرة”.

(الأناضول)

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