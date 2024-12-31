جماعة “الحوثي” تعلن استهداف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في إسرائيل وحاملة طائرات أمريكية- (فيديو)

سلطات الاحتلال تزيل شظية من صاروخ باليستي أطلق من اليمن وسقط في وسط إسرائيل

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في إسرائيل، وحاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز الثلاثاء، إن العملية الأولى استهدفت مطار “بن غوريون” بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، مشيرا إلى أن “العمليتين على يافا / تل أبيب تزامنتا مع عملية مشتركة أخرى استهدف حاملة الطائرات “يو أس أس هاري ترومان”.

ولفت المتحدث إلى أن العملية المشتركة “نفذت بعدد كبير من المسيرات والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على اليمن”، مؤكدا أن “العملية في البحر حققت أهدافها بنجاح وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا”.

ونوه إلى أن “هذه العمليات تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لغزة”، مؤكدا أن “العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين نوعيتين: أولاهما استهدفت مطار بن غوريون ، والأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس.

وعملية ثالثة مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان 30-06-1446هـ 31-12-2024م

pic.twitter.com/nAV8Gs9DhN — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 31, 2024

وتصاعدت العمليات العسكرية بين إسرائيل والحوثيين، منذ نحو أسبوع، بعد هجمات متكررة شنتها الجماعة على تل أبيب مخلفة خسائر مادية وجرحى.

وينفذ الحوثيون منذ نحو عام عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيرات تستهدف إسرائيل. ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو السفن التابعة لهم، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، “مساندة للشعب الفلسطيني في غزة”.

(د ب أ)