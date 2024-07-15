جماعة الحوثي تعلن استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، بصواريخ ومسيّرات وزوارق بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وأوضح أنه تم “استهداف سفينة BENTLEY I في البحر الأحمر ، بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية”.

وأضاف أن “العملية الثانية استهدفت سفينة CHIOS Lion النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

ولفت البيان إلى أن العملية الثالثة “نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت سفينة Olvia وحققت هدفها بنجاح”.

وأشار إلى أن استهداف السفن “لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”، دون ذكر جنسية هذه الشركات.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية ، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)