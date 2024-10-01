جماعة “الحوثي” تعلن تنفيذها “بنجاح” عمليتين عسكريتين بمسيّرات في يافا وإيلات

إسطنبول: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة استهدفتا مدينتي يافا وإيلات، مشيرة إلى تحقيق “أهدافهما بنجاح”.

وذكر المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع أن “القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) قصفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا”.

وأضاف، في بيان متلفز: “استهدفنا أهدافاً عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات) بأربع طائرات مسيرة من نوع صماد 4”.

وتابع سريع: “نحيي المجاهدين بفلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي ومخططاته الهادفة لإخضاع كافة البلدان والشعوب”.

و”تضامناً مع غزة”، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن، عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخراً، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو، المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة نحو 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)