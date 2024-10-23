جماعة الحوثي تعلن عن غارتين أمريكية بريطانية على مطار الحديدة باليمن- (تدوينة)

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأربعاء، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.

ويقع مطار الحديدة جنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل نحو عشر سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع.

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مراسلنا في #الحديدة:

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين مطار الحديدة الدولي pic.twitter.com/6WUhdn1N9B — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) October 23, 2024

وأفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب أن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بغارتين”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما لم يصدر تعليق على الفور من واشنطن أو لندن بشأن هذا القصف.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)