جماعة الحوثي تعلن قصف أهداف حساسة في إسرائيل بطائرات مسيرة- (تدوينة)

دبي: قال متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إن الجماعة هاجمت أهدافا حساسة في مدينة إيلات الإسرائيلية، جنوب الأراضي المحتلة، اليوم السبت بسرب من الطائرات المسيرة.

وأشار المتحدث يحيى سريع، في بيان صحافي نشره السبت عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى إيلات على أنها تقع في “جنوب فلسطين المحتلة”.

وقال: “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأضاف أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ({ وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 16, 2023

(وكالات)