سياسة | عربي

جماعة الحوثي تعلن قصف أهداف حساسة في إسرائيل بطائرات مسيرة- (تدوينة)

منذ ساعتين

مسلحون حوثيون يتضامنون مع شعب غزة في العاصمة صنعاء

حجم الخط
1

دبي: قال متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إن الجماعة هاجمت أهدافا حساسة في مدينة إيلات الإسرائيلية، جنوب الأراضي المحتلة، اليوم السبت بسرب من الطائرات المسيرة.

وأشار المتحدث يحيى سريع، في بيان صحافي نشره السبت عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى إيلات على أنها تقع في “جنوب فلسطين المحتلة”.

وقال: “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأضاف أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عمران:
    ديسمبر 16, 2023 الساعة 12:04 م

    ما حدى سمع فيها غير محور المقاومة
    نفاق و كذب من ٦٠ سنة

    رد

أخبار ذات صلة

مسؤول حوثي : العمليات ضد إسرائيل ستستمر.. وأي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة
منذ 10 ساعات
القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي حوثي في البحر الأحمر دون أضرار أو إصابات- (تغريدة)
14 - ديسمبر - 2023
مجهولون يصعدون على متن سفينة مملوكة لشركة بلغارية قبالة اليمن
14 - ديسمبر - 2023
أمبري: مسلحون على زورق سريع يقتربون من سفينتين في مضيق باب المندب
13 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية