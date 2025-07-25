جماعة الحوثي تعلن قصف هدف إسرائيلي حساس في بئر السبع وتدرس خيارات تصعيدية

إسطنبول: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بينها قصف هدف “حساس” جنوب إسرائيل، وأكدت أنها تدرس مزيدا من الخيارات التصعيدية لـ”وقف الإبادة والتجويع في غزة”.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان نشرته قناة المسيرة: “نفذنا عملية عسكرية نوعية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة (جنوب) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2″، دون أن يحدد طبيعته.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت أربعة أهداف حساسة وحيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق بئر السبع وأم الرشراش وعسقلان والخضيرة المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وثلاث طائرات مسيرة.

بتاريخ25_7_2025م pic.twitter.com/GwsP5XtJAM — العميد يحيى سريع (@army21yemen) July 25, 2025

وأضاف أن “سلاح الجوّ المسيّر نفذ 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق أم الرشراش (إيلات/ جنوب) وعسقلان (غرب) والخضيرة جنوب حيفا المحتلة (شمال)”، دون أن يوضح نتائج تلك العمليات.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أُطلق من اليمن، وذلك عقب تشغيل صافرات الإنذار في منطقة النقب جنوبي إسرائيل، والبحر الميت شرقها.

وأكد متحدث الحوثيين العسكري أن الجماعة تدرس مزيدا من الخيارات التصعيدية لوقف العدوان وحرب التجويع والإبادة في قطاع غزة.

وتشنّ جماعة الحوثي، دعمًا لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وقال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، الخميس، إن جماعته تدرس خيارات تصعيدية إضافية ضد إسرائيل، “نصرة لقطاع غزة”، الذي يتعرّض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الحوثي: “نفذنا خلال الأسبوع الجاري عدة عمليات ضد العدو الإسرائيلي، استخدمنا خلالها 11 ما بين صاروخ فرط صوتي وطائرة مسيّرة باتجاه فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي مستمرة، وميناء أم الرشراش (إيلات) عاد إلى الإغلاق التام”.

واعتبر الحوثي، ذلك “خسائر كبيرة على العدو وهزيمة بكل ما تعني الكلمة”.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)