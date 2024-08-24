جماعة “الحوثي” تنفي محاولة استهداف منشأة نفطية حيوية وسط اليمن

صنعاء: نفت جماعة الحوثي، السبت، محاولة استهداف منشأة نفطية حيوية في محافظة مأرب وسط اليمن، بطائرات مسيرة، بعد اتهام الحكومة اليمنية للجماعة بذلك.

جاء ذلك على لسان هشام شرف الدين وزير الإعلام في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) بثتها قناة المسيرة الفضائية الحوثية، غداة اتهام الحكومة اليمنية للجماعة بمحاولة استهداف منشأة صافر النفطية بمأرب بثلاث طائرات مسيرة.

وقال شرف الدين، وفق ما نقلته القناة: “الادعاءات حول محاولة استهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب محاولة بائسة لتشويه سمعة الحكومة الوطنية في صنعاء، وتأتي في إطار الحملة الإعلامية ضد اليمن”.

وأضاف أن جماعته “اتخذت نهجا واضحا في حماية الشعب ومقدراته، ورغم كل الصعوبات والتحديات، فإننا مستمرون في جهودنا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان، إن جماعة الحوثي ” قامت باستهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب، بثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجنحة تحمل مواداً شديدة الانفجار في محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية”.

وأضافت الوزارة أنه” تم إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية”، حسب تعبيرها.

وتعد صافر واحدة من أهم المنشآت النفطية في اليمن وتخضع لسيطرة السلطات الحكومية.

ويشهد اليمن منذ أكثر من عامين تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

(الأناضول)