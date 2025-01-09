جماعة الحوثي: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف محافظات يمنية

صنعاء: أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض عدد من المحافظات في اليمن لما وصفته بالعدوان الأمريكي البريطاني.

وذكرت تلك الوسائل أن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

كما قالت إن 3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وأشارت إلى أن العدوان طال أيضا مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

يشار إلى أن جماعة الحوثي باشرت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية من قِبَل الاحتلال.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، ما أسفر عن شهداء وجرحى ودمار في منشآت وبنى تحتية.

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مراسلنا في الحديدة:

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارة مديرية اللحية pic.twitter.com/wDgkAU9Q6p — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 9, 2025

(وكالات)