جماعة الحوثي: عملياتنا في البحر الأحمر وبحر العرب لا تستهدف إلّا السفن الإسرائيلية- (تغريدة)

طهران: أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، محمد البخيتي، الثلاثاء، أنّ عمليات اليمن العسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب “لها أهداف إنسانية وأخلاقية معلَنة ومعروفة للجميع، ولا تستهدف إلّا السفن الإسرائيلية”.

ونقلت قناة الميادين عن البخيتي في منشور عبر منصة إكس، تويتر سابقا، أنه “إذا كانت دول العالم قصّرت في أداء واجبها، أخلاقياً وإنسانياً، من أجل وقف جرائم الإبادة في غزة، فننصحها بعدم التورط في دعم مرتكبيها”.

وأشار إلى أنّ “عملياتنا العسكرية ستستمر وستتوسع ضد الكيان المغتصب (إسرائيل) حتى يوقف جرائمه بحق الفلسطينيين”، مؤكداً أنه “لن تثنينا تهديدات الدول المتحالفة معه، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وحتى لو اضطررنا إلى مواجهة العالم كله”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

عملياتنا العسكرية في البحر الاحمر والبحر العربي لها اهداف انسانية واخلاقية معلنة ومعروفه للجميع ولا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية، وإذا كانت دول العالم قد قصرت في اداء واجبها الأخلاقي والإنساني لوقف جرائم الابادة في غزة فننصحها بعدم التورط في دعم مرتكبيها. كما نؤكد ان عملياتنا… pic.twitter.com/sKVTVVTKxF — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 5, 2023

(د ب أ)