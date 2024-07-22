جماعة تابعة للحزب الديمقراطي: انتخابات هاريس وترامب ستكون بين مدعية عامة ومجرم

لندن: قالت جماعة من الحزب الديمقراطي إن سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي يشارك فيه دونالد ترامب وكامالا هاريس سيمنح الناخبين “خيارا بين مدعية عامة ومجرم”.

يشار إلى أن نائبة الرئيس هاريس هي المرشحة الأوفر حظا لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن عن محاولته لإعادة انتخابه بسبب القلق داخل الحزب من عدم قدرته على هزيمة ترامب، المرشح الجمهوري، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ووصف المتحدث باسم جماعة “الديمقراطيين في الخارج” هاريس بأنها “عامل محفز” بعد قرار بايدن بالتنحي عن انتخابات هذا العام.

وقال جون سكاردينو، المتحدث باسم الديمقراطيين في الخارج، لـ “بي إيه ميديا” إنه يعتقد أن هاريس ستوحد أمريكا.

وأضاف سكاردينو: “إنها عاملة مجتهدة. إنها ذكية بشكل لا يصدق وأعتقد أنه ستكون هناك حملة جنونية للحصول على كل صوت ممكن.”

وتابع: “إذا أصبحت المرشحة ، فسيكون أمام الناخبين الاختيار بين مدعية عامة ومجرم في انتخابات (تشرين الثاني) نوفمبر. وأعتقد أن هذا يرسم حقا تناقضا مناسبا وصارخا بين ما يقدمه الديمقراطيون وما يقدمه الجمهوريون”.

وأوضح: “أعتقد أن هناك الكثير من الإثارة حولها كمرشحة محتملة.”

وهاريس هي أول امرأة سمراء وشخص من أصل جنوب آسيوي يشغل منصب نائب الرئيس.

وإذا أصبحت المرشحة الديمقراطية وهزمت ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، فستكون أول امرأة تشغل منصب الرئيس.

