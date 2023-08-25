جماعة روسية مؤيدة لأوكرانيا تدعو فاغنر للثأر لمقتل قائدها

دعت جماعة من المسلحين الروس تقاتل إلى جانب أوكرانيا مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى تغيير ولائها والانضمام لها للثأر لمقتل قائد المجموعة ومؤسسها يفجيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين.

وقالت السلطات الجوية الروسية إن بريغوجن وأوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو يوم الأربعاء مما تسبب في مصرعهم جميعا.

وقال دنيس كابوستين قائد فيلق المتطوعين الروس في خطاب مصور نُشر في وقت متأخر أمس الخميس “أنتم الآن أمام خيار مصيري، يمكنكم الوقوف في حظيرة وزارة الدفاع الروسية والعمل ككلاب حراسة لقتلة قادتكم أو الثأر لهم”.

وأضاف “إذا أردتم الثأر عليكم الانتقال إلى جانب أوكرانيا”.

(رويترز)