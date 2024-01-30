جماعة “كتائب حزب الله” العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية

بغداد: أعلنت جماعة “كتائب حزب الله” في العراق، مساء الثلاثاء، تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية.

وقالت الجماعة، في بيان موقع باسم الأمين العام أبو حسين الحميداوي، إنها “اتخذت قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين”.

وأضاف البيان “إخوتنا في الجمهورية الإسلامية (إيران) لا يعلمون كيفية عملنا، وكثيراً ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا”.

وتابع “التزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدّبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها ، ونعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال”.

وأكد أن ذلك القرار “دفعا لإحراج الحكومة العراقية”.

وأوضحت الجماعة “سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار بالدفاع السلبي (مؤقتاً)، إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم”.

ووفق موقع قناة الحرة الأمريكي، ورد اسم “كتائب حزب الله” بوصفها ضالعة في تنفيذ هجوم على حدود الأردن، إذ قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، إن الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن “يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية”، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وكتائب حزب الله مليشيا مسلحة موالية لطهران تنشط في العراق وسوريا. وتأسست رسميا في أبريل/نيسان 2007، وفق المصدر ذاته.

(الأناضول)