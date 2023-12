جماعة يهودية أمريكية تحتج في 8 مدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة- (فيديوهات)

واشنطن/فيلادلفيا: نظّمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة احتجاجات، يوم الخميس، في ثماني مدن أمريكية، بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد حانوكا، وعطّلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وفي واشنطن، قالت جماعة “الصوت اليهودي من أجل السلام” إن حوالي 90 متظاهراً أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية. وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

BREAKING: 18 Jewish elders are now being arrested by the Secret Service after chaining themselves to the White House gates before President Biden's Hanukkah Party. They demand the U.S. to halt funding and arming the Israeli Genocidal war. Credit: Jewish Voice for Peace pic.twitter.com/vfSQ1G9LyG — Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) December 11, 2023

وقالت الجماعة، على منصة إكس: “في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، 8 مدن و8 جسور.. نحن هنا، نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة، لكي نقول كفى”.

No matter how bleak, the Hanukkah light never was extinguished — and so even in the darkest time, when the Israeli government is massacring hundreds of Palestinians every day with U.S. funding and arms — neither will our commitment to act. pic.twitter.com/h1EGhxuoPS — Jewish Voice for Peace (@jvplive) December 14, 2023

كما خرجت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريجون. وأغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجليس، يوم الأربعاء، خلال ساعة الذروة الصباحية، بينما نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.

Leftist Jewish protesters have shut down Burnside Bridge in Portland for hours to demand Israel stop fighting Hamas and for the U.S. to stop sending Israel military aid. pic.twitter.com/GATPdel2KB — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 15, 2023

(رويترز)