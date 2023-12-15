سياسة | دولي

جماعة يهودية أمريكية تحتج في 8 مدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة- (فيديوهات)

منذ ساعتين

متظاهرون من مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة أثناء إغلاق طريق سريع في فيلادلفيا، 14 ديسمبر 2023- رويترز

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واشنطن/فيلادلفيا: نظّمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة احتجاجات، يوم الخميس، في ثماني مدن أمريكية، بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد حانوكا، وعطّلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وفي واشنطن، قالت جماعة “الصوت اليهودي من أجل السلام” إن حوالي 90 متظاهراً أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية. وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

وقالت الجماعة، على منصة إكس: “في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، 8 مدن و8 جسور.. نحن هنا، نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة، لكي نقول كفى”.

كما خرجت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريجون. وأغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجليس، يوم الأربعاء، خلال ساعة الذروة الصباحية، بينما نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.

(رويترز)

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