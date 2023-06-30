جمال أزراغيد يعترف «سمائي خفيفة… أيها البياض»

صدر عن مكتبة السلام الجديدة في الدار البيضاء الديوان الشعري الرابع للشاعر المغربي جمال أزراغيد، الذي اختار له عنوانا بأبعاد دلالية تأويلية «سمائي خفيفة… أيها البياض»، في طبعته الأولى لعام 2023، وقد أنجز الغلاف الفنان عمر كولالي الذي سعى من خلال التصميم إلى الانسجام مع قضايا الديوان، وهواجس الشاعر المحملة بالبحث عن التوازنات في عوالم مختلفة، حيث بقعة بياض تتوسط الواجهة الأمامية اتخذت رمز سحابة تتقطر خيوطا بيضاء تقتحم زرقة السماء، والنصف الآخر يتخذ أبعاد تموجات خطية.

وقد تضمن هذا الديوان الذي جاء في 72 صفحة، عشرين قصيدة تبحث من خلالها الذات الشاعرة عن أناها في الكلمة والشعر، وعن أناها في الوحدة والعزلة، وعن أناها في متغيرات الحياة من حولها، وهي على الشكل الآتي: شرفة المعاني- أطياف تتبضع الجروح- ظمأ إلى عزيف الرمل- مشي على إيقاع الريح – نصوص تتوسد عمق الذاكرة- هدوء تثقله الفخاخ- أوتار تعنون وجودي – سرير الهاوية – أعطاب الحياة- في ضوء الروح- ارتجاف الغياب – كم هو شائك – جحيم الغابة – ذئاب الذاكرة – انحناءة القصب – محاجر الكون- جنان الليل – رؤيا – قبضة الضباب – خطو نحو المنام.

وجاءت الصفحة الرابعة من غلاف الديوان مدبجة بمقطع من قصيدة «جحيم الغابة»، يقول:

أيّها الفَارون

من جحيم الغَابة

لا تأخذوا القيثارَة من فؤادي

إذا ادْلهمّ المفرّ

صَيف عاصفَة

تُخبركم

أن لَا موسِيقى

تُغنيكم مِن مصاحَبة المرآة

في قبْو الوجُود

كلما حمْلقتُ في السّماء

تضَخمت رئتي بالبيَاض

رأَيت أنفاسِي رَوائح

تَرش بها الدُّمى

أرواحَها المُتعبَة.