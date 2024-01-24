جمال بلماضي يغادر رسميا العارضة الفنية للمنتخب الجزائري

الجزائر- “القدس العربي”: أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي رسميا فك العقد مع المدرب الوطني جمال بلماضي، وذلك في قرار يعقب الخروج المدوي للخضر من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم.

وقال صادي في تغريدة على منصة إكس: اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأوضح صادي أنه قدم الشكر للمدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب متمنيا له حظا موفقا في بقية مشواره.

اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره. — صادي وليد (@walidsadioffic) January 24, 2024

كما قدم رئيس الاتحاد الاعتذار لعشاق المنتخب الوطني والشعب الجزائري، متأسفا على الوجه الذي ظهر به المحاربون في كأس أمم إفريقيا والخروج المر من الدور الأول، بعد أن “اجتهدنا ووفرنا ظروفا مثالية للاعبينا من أجل التألق وتحقيق الهدف”، وفق ما قال.

ووعد صادي بتصحيح أخطاء الماضي بهدف واحد هو إعادة القطار إلى السكة، وتجديد أيام التألق والانتصارات للكرة الجزائرية، مشيرا إلى أن “المنتخب يحتاج تظافر جهود الجميع وأولهم جمهور الوفي دعما ومساندة كما عهدناكم دائما”.

نعتذر لعشاق المنتخب الوطني والشعب الجزائري ونأسف على الوجه الذي ظهر به المحاربون في كأس أمم إفريقيا والخروج المر من الدور الاول، بعد أن اجتهدنا ووفرنا ظروفا مثالية للاعبينا من أجل التألق وتحقيق الهدف. معذرة مرة أخرى ملايين الجزائريين الذين يعشقون منتخبهم وسوف لن يتخلوا عنه بكل… — صادي وليد (@walidsadioffic) January 24, 2024

وكان بلماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر، قد أعلن استقالته للاعبين في غرفة تبديل الملابس، عقب الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الموريتاني والتي عجلت بخروج الخضر من الدور الأول في منافسات كأس إفريقيا، وهو الحدث الذي تسبب في صدمة كروية في الشارع الجزائري.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر رسمي، أن بلماضي أبلغ لاعبيه في غرفة تغيير الملابس بالاستقالة، بعد أن صافحهم واحدا واحدا موجها لهم التحية على ما قدموه مع المنتخب. وأضافت أن الناخب الوطني سيقوم فور وصوله إلى الجزائر بترسيم استقالته لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وإعلانها للرأي العام الوطني.

وفي مؤتمره الصحافي، رفض بلماضي الإجابة عن سؤال استقالته، مؤكدا أن سيتخذ القرار في الجزائر، لكنه لمح لذلك بالقول إنها ربما نهاية دورة، وهو ما فهم على أنه تمهيد للرحيل.

وجاء خروج المنتخب الجزائري بعد تذيله الترتيب عقب تعادلين وخسارة، في تكرار للنسخة السابقة من الكان التي غادر فيها الخضر مبكرا كأس إفريقيا في الكامرون، وهو ما جعل العديد من الجزائريين ينتفضون ضد هذا الأداء المخيب وتوالي الصدمات في كأس إفريقيا وعدم النجاح في الذهاب لمونديال قطر بعد إقصاء مر أمام الكامرون.

ويتولى بلماضي الإشراف على العارضة الوطنية الجزائرية منذ أغسطس 2018، وقد نجح في بداية مشواره في تحقيق إنجاز كأس إفريقيا للأمم في القاهرة سنة 2019، ثم تحقيق سلسلة من عدم الخسارة فاقت 30 مقابلة، لكنه منذ 2021 فشل أيضا في تحقيق أي إنجاز يذكر ما عرضه لانتقادات لاذعة في الصحافة الوطنية.