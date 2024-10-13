جمال خارج تشكيلة إسبانيا أمام صربيا بدوري الأمم بسبب الإجهاد العضلي

مدريد: أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد غياب المهاجم الأمين جمال عن مواجهة صربيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية بعد غد الثلاثاء لتجنب المخاطرة بتعرضه للإصابة إذ يعاني من شد عضلي.

وخرج اللاعب البالغ عمره 17 عاما في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز 1-صفر على الدنمارك أمس السبت. وتعرض جمال للعديد من التدخلات القوية من المنتخب الدنماركي وشوهد يعرج أثناء عودته لحافلة الفريق بعد المباراة.

وبعدما خضع لفحص بالرنين المغناطيسي في مدريد اليوم الأحد، تقرر استبعاد لاعب برشلونة من معسكر إسبانيا وسيعود إلى ناديه.

وقال المنتخب في بيان اليوم الأحد “لم تكشف الفحوصات أي ضرر هيكلي وأكد الجهاز الطبي للاتحاد أنها حالة إجهاد عضلي.

“من منطلق إعطاء الأولوية لصحة اللاعب وتجنب خطر الإصابة قبل المواجهة المقبلة أمام صربيا، تقرر استبعاده من التشكيلة”.

وقال لويس ديلا فوينتي مدرب إسبانيا في مؤتمر صحفي بعد مباراة الدنمارك “ينبغي على الحكم حماية هؤلاء اللاعبين الموهوبين، لكن على الأمين أن يعتاد ذلك. كنت أود أن يكون طريقه مفروشا بالزهور، لكنها طبيعة هذه الرياضة.

“كانت عقلية الأمين استثنائية وكان مصدر خطورة كبيرة على الجانب الأيمن. يتمتع بموهبة خاصة. زاملت لاعبا اعتاد القول: ‘ماذا تريد، قبلات (من المنافسين)؟’ تستخدم الفرق كل الأسلحة التي في متناولهم في إطار القواعد”.

وكان جمال لاعبا محوريا في مشوار إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا 2024. وسجل خمسة أهداف ولعب خمس تمريرات حاسمة في 11 مباراة خاضها مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتقرر استدعاء رودريجو ريكيلمي لاعب أتليتيكو مدريد لتعويض غياب جمال في مواجهة صربيا في قرطبة بعد غد الثلاثاء.

وتتصدر إسبانيا المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام الدنمرك وثلاث نقاط أمام صربيا فيما تتذيل سويسرا المجموعة دون نقاط.

(رويترز)