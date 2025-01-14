جمال سليمان سعيد بعودته إلى الشام بعد 13 عاما- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

عبّر الممثل السوري جمال سليمان عن اشتياقه للشام التي مُنع من دخولها منذ 13 عاماً بسبب معارضته النظام السوري.

وكتب سليمان العائد مبتسماً إلى دمشق من داخل الطائرة على “إنستغرام”: “في الطائرة بعد 13 عاماً متجهاً إلى دمشق، زمان والله اشتقنا يا شام”.

وكان الفنان السوري أعلن في وقت سابق عن خروجه من بلده سوريا في نهاية عام 2011، وأنه كان ممنوعاً عليه العودة، وأن والديه توفيا وتعذر عليه الحضور ودفنهم وتقبل التعازي، كما أن مؤيدي النظام السابق هدموا منزله.

يُذكر أن سليمان كشف في وقت سابق عن تحضيره لتقديم عمل درامي يتناول كواليس سجن صيدنايا الشهير، كما أعلن عن رغبته بالترشح للرئاسة السورية بعد سقوط نظام الأسد وعودة سوريا إلى حريتها.

إلى ذلك، يشارك الفنان السوري في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل درامي بعنوان “أهل الخطايا” الذي يتناول العديد من القضايا والجرائم الحقيقية وذلك في تعاون جديد مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذي سبق وتعاون معه في المسلسل الرمضاني “الطاووس” الذي عُرض في عام 2021.